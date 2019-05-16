شيخ الأزهر: طاعة الزوجة للزوج ليست مطلقة
الخميس 16/مايو/2019 - 06:31 م
كساب أحمد
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن طاعة الزوجة للزوج ليست مطلقة، ولكنها مقيدة بالأمر بالمعروف، كما أن البر بالوالدين مقيد أيضا بالمعروف.
وتابع "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الازهر"، المذاع على الفضائية المصرية"، مساء الخميس، أن المعروف يتمثل في الأمور الحلال شرعًا بمعنى أنه لا طاعة للزواج في أي أمر محرم شرعًا، لأن الطاعة في هذا الأمر لا تكون أمرًا بالمعروف.
ولفت إلى أن الزوج لا يحق له طلب بعض الأمور التي ترتب على الزوجة أذى نفسيًا، حتى إذا كان حلالًا.
وتابع "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الازهر"، المذاع على الفضائية المصرية"، مساء الخميس، أن المعروف يتمثل في الأمور الحلال شرعًا بمعنى أنه لا طاعة للزواج في أي أمر محرم شرعًا، لأن الطاعة في هذا الأمر لا تكون أمرًا بالمعروف.
ولفت إلى أن الزوج لا يحق له طلب بعض الأمور التي ترتب على الزوجة أذى نفسيًا، حتى إذا كان حلالًا.
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