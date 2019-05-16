السيسي ، ولي عهد الإمارات بن زايد يعقدان محادثات في القاهرة
التقى الرئيس عبد
الفتاح السيسي ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد
بن زايد آل نهيان لإجراء محادثات ثنائية حول التطورات الإقليمية.
وقال المتحدث باسم
الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي شدد خلال المحادثات على أهمية العلاقات المصرية
الإماراتية كنموذج للتعاون الاستراتيجي بين الأخوة العرب.
وأكد السيسي على
أهمية مواصلة تحسين إطار التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.
وأضاف راضي أن
بن زايد شدد على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة تطوير وتعزيز آليات
التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين اللذين يشتركان
في علاقات الحكمة والإخاء.
وقال راضي إن المحادثات
بين الجانبين تناولت آخر التطورات في الوضع الإقليمي ، وخاصة في ضوء الأحداث الجارية
في منطقة الخليج ، حيث تعرضت أربع سفن بالقرب من ساحل الإمارات العربية المتحدة إلى
أعمال تخريبية بالإضافة إلى الهجوم على محطتين لضخ النفط في المملكة العربية السعودية
، الحادث الذي أدانته مصر.
وأعرب السيسي عن
تضامن مصر الكامل مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مواجهة
جميع المحاولات لتقويض أمن واستقرار البلدين الشقيقين. وأكد موقف مصر الثابت تجاه أمن
منطقة الخليج كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر .
تتمتع كل من مصر
والإمارات العربية المتحدة بعلاقة اقتصادية وسياسية كبيرة تطورت بعد حصول الرئيس السيسي
على السلطة في عام 2013. وقد قدمت الإمارات دعماً مالياً كبيراً لمصر .
وفقًا لآخر المؤشرات
، قفزت صادرات مصر إلى الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام المالي
2017-2018 ، حيث بلغت 1.204 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 1.126 مليار دولار أمريكي
خلال نفس الفترة من عام 2016 ، مسجلة زيادة قدرها سبعة بالمائة .
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