تعثر صفقة دي ليخت مع برشلونة

أكدت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن صفقة انتقال الدولي الهولندي ماتياس ​دي ليخت​ مدافع نادي أياكس​ الهولندي إلى ​برشلونة​ توقفت بشكل مُفاجئ.









وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أنه بعد اجتماع رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا ​بارتوميو​ مع دي ليخت، قد سارت الأمور بصورة إيجابية بين الطرفين، لكن الصفقة توقفت.









وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ماتياس دي ليخت يبدو أنه غير مقتنع بصورة تامة بمشروع البلوجرانا، حيث يخشى عدم تواجده في تشكيلة البارسا بشكل أساسي.









والجدير بالذكر أن دي ليخت يتصارع على ضمه عدد من الأندية الكبرى مثل يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي بجانب مانشستر يونايتد.



