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البابا تواضروس يصل بيتبرج الألمانية (صور)

الخميس 16/مايو/2019 - 06:08 م
البابا تواضروس يصل بيتبرج الألمانية (صور)
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ماريان ناجي
 
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وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بمدينة بيتبرج الألمانية يرافقه نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ والكنائس التي حوله والأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين بهوسكتر والكنائس التي حوله والقمص أنجيلوس إسحق سكرتير قداسته.


وفي مشهد بديع اصطف شعب الكنيسة والآباء الكهنة والرهبان لاستقبال قداسة البابا بمشاعر ملؤها الفرحة والترحاب بمجئ الأب والراعي إليهم، وحملوا أعلام عليها صورة القديس أثناسيوس وصورة قداسة البابا.


كان البابا تواضروس قد وصل عصر اليوم الى مطار مدينة لوكسمبرج قادمًا من مدينة زيورخ السويسرية، في طريقه إلى مدينة بيتبرج الألمانية التي تبعد عن لوكسمبورج حوالي ٣٥ كم.


وكان في استقبال قداسته نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ والكنائس التي حوله والأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين بهوسكتر والكنائس التي حوله وعدد من الآباء الكهنة والرهبان ولفيف من الأسر وشعب مدينة لوكسمبرج الذين استقبلوا قداسته استقبال حافل مملوء بمشاعر الحب والترحاب والفرح.
البابا تواضروس يصل بيتبرج الألمانية (صور)
البابا تواضروس يصل بيتبرج الألمانية (صور)
البابا تواضروس يصل بيتبرج الألمانية (صور)
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