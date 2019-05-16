أرجنتينيان عدوان لـ"ميسي" يقتربان من ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس عن أن هناك لاعبين لا يحبان الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني يقتربان من ارتداء قميص ريال مدريد في الصيف المقبل.
وقال موقع "Diario Gol"
الإسباني، أن الثنائي الأرجنتيني ماورو ايكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي وباولو
ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي مهتمان بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.
وأشار الموقع إلى أن كلا المهاجمين الذين تم استبدعادهما من المنتخب الأرجنتيني
"يكرهان" ميسي وهما يريدان تقوية خصم برشلونة التقليدي.
وأوضح الموقع أن باولو ديبالا غاضب من ليونيل ميسي كونه يعتقد أن استبعاده من
المنتخب هو بسبب وجود الليو في نفس مركزه أما ايكاردي فمن المرجّح أنه سيغادر فريقه
إنتر بعد تدهور العلاقة بينهما.
وتشير التقارير إلى أنه من المحتمل أن تكون تكلفة الثنائي أقل من 100 مليون
يورو ولا يحتاج الأمر أكثر من تواصل رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز مع إدارة فريقي
يوفنتوس وإنتر ميلان.
- ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع إيكاردي
- ميسي يصدم برشلونة ويهدي ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل
- مفاجأة.. ميسي يصدم برشلونة ويمنح ريال مدريد صفقة الموسم
- هل يفعلها ريال مدريد ويضم "الهداف"؟
- صفقة نارية بين يوفنتوس وإنتر ميلان
- إنتر ميلان يحسم مصير "إيكاردي" ويُحدد "البديل"
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 20 مارس.. نجم باريس يوقع للملكي
- ميسي يهدي ريال مدريد صفقة نارية
- أتلتيكو مدريد يصارع اليونايتد في صفقة ديبالا