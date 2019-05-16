قرقاش .. التحالف سيرد بقوة على أي هجمات للحوثيين بالمملكة السعودية

قال وزير الخارجية الإماراتي ، أنور قرقش ، إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لليمن سوف يرد بقوة على أي هجمات لمقاتلي الحوثيين على المملكة العربية السعودية. ومع ذلك ، فقد التزم الوزير أيضًا باتفاق سلام تم التوصل إليه مؤخرًا بقيادة الأمم المتحدة..

الإمارات العربية المتحدة عضو في التحالف الذي تقوده السعودية والذي واجه المتمردين الحوثيين في اليمن على مدار السنوات الأربع الماضية. قال قرقاش "يعتقد بلدنا أن اتفاق السلام الأخير لمنطقة حديد جنوب اليمن ، لا يزال الخيار الأفضل في البلاد. لذلك ، ستواصل الإمارات دعم مهمة الأمم المتحدة في اليمن ، بصرف النظر عن تصرفات جماعة الحوثي التي تدعمها إيران."

وفقًا لقناة الرابية الحديثة التلفزيونية ، عززت عناصر الحوثيين وجودهم وترسانتهم حول منطقتي هيس وتحيا ، إلى الجنوب من منطقة حديثة.

في وقت سابق ، أطلقت ميليشيات الحوثيين قذائف الهاون على عدد من المواقع العسكرية التابعة للجيش اليمني ، في منطقة تحية.

أشارت مصادر إعلامية محلية في اليمن إلى أن قوات الجيش اليمني ، إلى جانب عناصر المقاومة الشعبية المحلية ، أرغمت ، في وقت سابق يوم الأربعاء ، الميليشيات الحوثية على الخروج من مدينة قعتبا.

وأضافت المصادر أن معركة بالأسلحة النارية اندلعت بين الجانبين ، مما أدى إلى مقتل 97 من المتشددين الحوثيين والقبض على 120 آخرين ، من بينهم أعضاء بارزون في ميليشيات الحوثيين.

في غضون ذلك ، نُقل عن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت قوله إن السلام في اليمن يقترب وأن مراقبي السلام التابعين للأمم المتحدة يحتاجون إلى النشر بمجرد انسحاب ميليشيات الحوثيين.