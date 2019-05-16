ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صراع ميلاني على بيرجوين

الخميس 16/مايو/2019 - 05:50 م
صراع ميلاني على بيرجوين
Advertisements
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود صراع من ناديي ميلان وإنتر ميلان على الهولندي الصاعد ستيفن بيرجوين جناح بي أس في إندهوفن.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن آياكس بطل الدوري الهولندي والكأس يفكر في التعاقد مع بيرجوين ذو ال21 عامًا لكن دي يونج المدير التكتيكي لإندهوفن أكد أن بيرجوين لن ينتقل لأي نادي داخل هولندا وإنما خارجها.

ونقل الموقع الإيطالي تصريحات دي يونج التي أكد فيها أن ناديه حصل على ثلاثة ألقاب دوري من أصل آخر خمسة مواسم والسماح بمثل هذه الصفقة سيكون رسالة خاطئة.

وأشار كالتشيو ميركاتو إلى أن ميلان حاول التعاقد مع بيرجوين في شهر يناير الماضي.

يذكر أن آياكس حسم لقب الدوري الهولندي في الجولة قبل الأخيرة بفارق ثلاث نقاط عن إندهوفن الملاحق المباشر وسجل بيرجوين 15 هدف في البطولة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الهلال
-
x
21:30
-
الشباب
النصر
-
x
21:30
-
الباطن
الفتح
-
x
21:30
-
الرائد
القادسية
-
x
21:30
-
الحزم
الأهلي
-
x
21:30
-
الإتفاق
التعاون
-
x
21:30
-
الفيصلي
الفيحاء
-
x
21:30
-
الوحدة
أحد
-
x
21:30
-
الاتحاد
الدوري المصري
الأهلي
-
x
22:00
-
إنبي