هيئة المهندسين تربط 30 مهنة فنية جديدة بالجوازات

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، اليوم الخميس، انتهاءها من ربط 30 مهنة فنية جديدة بالجوازات، بنسختها الثانية، بعد إضافتها في مركز المعلومات الوطني.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم، إنَّ الربط التقني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة يأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل خدمات جميع منسوبيها والأعضاء من المهندسين والفنيين، مؤكّدةً أنَّ أتمتة الخدمات من شأنه أن يسهم في تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، وبالتالي تطوير قطاع الهندسة وحمايته من الدخلاء.

وأضافت أنَّ نظام مزاولة المهن الهندسية الذي تمّ إقراره من مجلس الوزراء، يلزم جميع العاملين في القطاع الهندسي التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين، الأمر الذي سيمنح المهندسين القائمين على المشروعات ثقة أكبر بعد التأكُّد من مؤهلاتهم من قبل الهيئة ومنحهم العضوية الخاصة بها، كما يمنع النظام تشغيل غير المعتمدين مهنيًّا، مبينةً أنّ ما تقوم به من إنجازات يأتي تحقيقًا للأهداف وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وشملت المهن التي استحدثتها الهيئة في المرحلة الثانية، كلًا من رسام كهربائي، رسام ميكانيكي، رسام إلكتروني، رسام تصاميم كهربائية، فني محطات توليد وتركيب، فني محطات توليد تشغيل وصيانة، فني محطات تحويل تركيب، فني محطات تحويل تشغيل وصيانة، فني كهرباء خطوط هوائية، فني كهرباء كابلات أرضية، فني كهربائي خدمات مشتركين، فني كهرباء تمديدات، فني كهربائي صيانة آلات، فني كهربائي أجهزة دقيقة، فني في الهندسة الكهربائية (عام)، فني في الاتصالات السلكية واللاسلكية (عام)، فني أجهزة إنذار حريق في تحلية المياه المالحة، فني كهربائي مولدات وموترات الطائرات، فني إلكتروني اتصالات، فني أجهزة طبية، فني إلكتروني صيانة تليفزيون، فني إلكتروني أجهزة تحكم، فني كهرباء، فني إلكتروني إرسال إذاعي، فني إلكتروني بث تليفزيوني، فني حاسب آلي، فني هندسة اتصالات، فني هاتف سيار، فني إلكترونيات، فني تليفونات.

والمهن التي كان قد تمّ ربطها في المرحلة الأولى تتمثل في مساح أبنية، مساح طرق، مساح أراضي، مساح عام، مساح مناجم، مساح تصويري، مساح ومحقق حقلي، مساح كميات، صانع نماذج معمارية (ماكيت)، رسام إنشائي/أبنية، رسام إنشائي/طرق، رسام عام، رسام هندسة مدنية، رسام خرائط ومخططات، رسام معماري، فني/مراقب أبنية، فني/مراقب طرق، فني مختبر ميكانيكا التربة، فني مختبر مواد إنشائية، فني رسم خرائط رقمية، فني توقيع مسح جوي رقمي، فني رسم خرائط بحرية، مشغل أجهزة مسح جوي رقمي، مشرف أول طباعة خرائط، حاسب كميات، معاون مساح.