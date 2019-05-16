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حساب المواطن: الحساب البنكي شرط إيداع الدعم

الخميس 16/مايو/2019 - 05:45 م
حساب المواطن: الحساب البنكي شرط إيداع الدعم
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الفجر السعودي
 
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شدد حساب المواطن، اليوم الخميس، على أهمية وجود حساب بنكي نشط كشرط لإيداع الدعم حال انطبقت على المستفيد شروط الأهلية.

وجاء ذلك ردًا على ستفساراً من أحد المستفيدين قال فيه: عليَّ إيقاف خدمات وما استطعت أن أفتح حساباً في البنك كيف أستلم دعم حساب المواطن؟

ورد البرنامج قائلًا : لا بد من توفر حساب بنكي باسم المتقدم الرئيسي، وأن يكون الحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” ليتم صرف الدعم ، وفي حال واجهتك مشكلة تتم معالجتها من قبل البنك.
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