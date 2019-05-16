حساب المواطن: الحساب البنكي شرط إيداع الدعم
الخميس 16/مايو/2019 - 05:45 م
الفجر السعودي
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شدد حساب المواطن، اليوم الخميس، على أهمية وجود حساب بنكي نشط كشرط لإيداع الدعم حال انطبقت على المستفيد شروط الأهلية.
وجاء ذلك ردًا على ستفساراً من أحد المستفيدين قال فيه: عليَّ إيقاف خدمات وما استطعت أن أفتح حساباً في البنك كيف أستلم دعم حساب المواطن؟
ورد البرنامج قائلًا : لا بد من توفر حساب بنكي باسم المتقدم الرئيسي، وأن يكون الحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” ليتم صرف الدعم ، وفي حال واجهتك مشكلة تتم معالجتها من قبل البنك.
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