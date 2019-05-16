حساب المواطن: الحساب البنكي شرط إيداع الدعم

شدد حساب المواطن، اليوم الخميس، على أهمية وجود حساب بنكي نشط كشرط لإيداع الدعم حال انطبقت على المستفيد شروط الأهلية.





وجاء ذلك ردًا على ستفساراً من أحد المستفيدين قال فيه: عليَّ إيقاف خدمات وما استطعت أن أفتح حساباً في البنك كيف أستلم دعم حساب المواطن؟





ورد البرنامج قائلًا : لا بد من توفر حساب بنكي باسم المتقدم الرئيسي، وأن يكون الحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” ليتم صرف الدعم ، وفي حال واجهتك مشكلة تتم معالجتها من قبل البنك.