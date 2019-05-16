برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل نهائي الكأس

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة حارس مرمى الفريق مارك أندريه تير شتيجن في الركبة وتأكد غيابه عن المباراة الأخيرة في الدوري ضد إيبار.









وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن تير شتيجن يعاني من آلام في ركبته اليمنى ومدة الغياب تتوقف على مدى تطور حالة الحارس.









وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن تير شتيجن سيغيب عن صفوف البلوجرانا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني المقرر إقامتها الأحد المقبل والتي سيخوضها البرسا على ملعب إيبار وقد يكون وداعًا لهذا الموسم.









ونقلت الصحيفة الإسبانية عن موقع برشلونة الرسمي بأن تير شتيجن سيستمر في عملية الانتعاش والتعافي من الإصابة في الأيام المقبلة وتطور حالته سيشير إلى تاريخ عودته مجددًا وسيرى البارسا ما إذا كان بإمكانه خوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.









وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن الحارس الهولندي ياسبر سيليسن سيتولى مسئولية حراسة عرين البرسا ضد إيبار وسيكون اختبار جيد له قبل خوض نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا يوم 25 مايو المقبل في ملعب بينتو فيامارين.









يذكر أن إيناكي بينا هو اللاعب الذي سيسافر إلى إيبار كبديل لياسبر سيليسن بعد تأكد غياب تير شتيجن.



