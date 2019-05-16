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محمود معروف حكما لقمة الترجي والنجم الساحلي

الخميس 16/مايو/2019 - 05:25 م
محمود معروف حكما لقمة الترجي والنجم الساحلي
محمود معروف
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محمد جمال
 
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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، أن الحكم المصري محمود معروف سيدير كلاسيكو تونس بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة رابطة المحترفين.

 

 

ويعاون معروف كل من سمير جمال ويوسف البساطى والحكم الرابع محمود وليد.

 

 

يذكر أن هناك اتفاق بين لجنة الحكام المصرية والتونسية فى تبادل الخبرات وتبادل الحكام فى المباريات المحلية.

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المزيد عن: محمود معروف النجم الساحلي الدوري التونسي الترجي والنجم الترجي
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