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منظمة حقوقية يمنية تستنكر تعذيب صحفيين في سجون الحوثي

الخميس 16/مايو/2019 - 05:13 م
منظمة حقوقية يمنية تستنكر تعذيب صحفيين في سجون الحوثي
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وكالات
 
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استنكرت منظمة حقوقية يمنية، اليوم الخميس، تعرض الصحفيين المعتقلين للتعذيب في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية بالعاصمة صنعاء.



وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، وهي منظمة أهلية يمنية ومقرها جنيف، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تلقت معلومات عن تعرض 10 صحفيين معتقلين، أمس الأربعاء، للاعتداء بالضرب والشتم من قبل حراس سجن الأمن السياسي في ميليشيا الحوثي".


ودعت المنظمة المبعوث الأممي مارتن جريفيث، لجعل قضية الصحفيين المعتقلين ضمن أولوياته، لتعرضهم إلى معاملة خاصة، وإلى سلسلة متزايدة من الانتهاكات من قبل الميليشيات الحوثية أثرت على صحتهم، وحرمتهم من أبسط حقوق الإنسان.


وأضافت أن "ميليشيا الحوثي عمدت إلى ممارسة أساليب أشد قسوة ضد الصحفيين المحالين للمحاكمة، بالاعتداء الجسدي والتعذيب المادي، وتارة بإهانتهم بالسب والشتم، وتارةً بوضعهم في غرف تحت الأرض تنعدم فيها التهوية، وضوء الشمس، ما يسبب لهم العديد من الأمراض، كما يحرمون من الزيارة وارتداء الملابس المناسبة".


واعتبرت أن "ميليشيا الحوثي تهدف إلى إجبار الصحفيين المعتقلين على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم أمام المحكمة الجزائية التي أحيلوا إليها بعد أعوام من اعتقالهم".
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