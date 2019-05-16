"ربط القاهرة الكبرى".. 4 أهداف حققها محور روض الفرج

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محور روض الفرج، أمس الاربعاء، الذي يعد أضخم كوبري في مصر، يساهم في توفير 200 ألف لتر بنزين في اليوم الواحد، وقد دخل موسوعة جينيس، لكونه الأعرض في العالم، وتستعرض "الفجر" الأهداف التي حققها المحور .

1- ربط القاهرة الكبري

يحقق المحور الربط مع الدائرى منهم3 مطالع بالمظلات بينها مطلعان من كورنيش النيل وآخر من شارع سعد سليم بشبرا و3 منازل منها منزل يؤدى إلى ترعة الإسماعيلية حتى محطة الكهرباء ومنزلين لشارع دولتيان حتى كوبرى أبو وافية، أما فى نهاية المحور عند الطريق الدائرى فهناك 4 منازل و4 مطالع من الطريق الزراعى والجيزة وإمبابة هذا بالإضافة إلي منزل ومطلع عند تقاطع المحور بطريق الإسكندرية الصحراوى.

يشمل 8 منازل ومطالع بالمظلات و8 مطالع ومنازل للربط مع الدائرى منهم3 مطالع بالمظلات بينها مطلعان من كورنيش النيل وآخر من شارع سعد سليم بشبرا و3 منازل منها منزل يؤدى إلى ترعة الإسماعيلية حتى محطة الكهرباء ومنزلين لشارع دولتيان حتى كوبرى أبو وافية، أما فى نهاية المحور عند الطريق الدائرى فهناك 4 منازل و4 مطالع من الطريق الزراعى والجيزة وإمبابة هذا بالإضافة إلي منزل ومطلع عند تقاطع المحور بطريق الإسكندرية الصحراوى.

يبلغ طول كوبرى النيل الغربى حوالى 400 متر وعرضه 50 متر وإرتفاعه 14 متراً من سطح الماء وعرض الفتحة الملاحية 120 متراً مما يسمح بمرور الفنادق العائمة و تم انشاؤه بنظام العربات المتحركة.

2- انجاز عالمي

يعد كوبرى "تحيا مصر " الشرقي (الكوبرى الملجم) المار أعلى النيل أكبر كوبرى معلق على مستوى العالم، و دخل موسوعة جينيس العالمية من حيث الاتساع حيث يبلغ عرضه 67.3 متر في المنتصف ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل يصل عرضها إلى 300 متر.

يرتكز الكوبري الملجم علي 6 أعمدة ثلاث أعمدة بالجهة الشرقية ومثلهم بالجهة الغربية بإرتفاع 94 مترا من سطح الماء تتدلى منهم كابلات ضخمة يتراوح أطوالها مابين 60مترا و160 مترا وأوزانها إلي 1500 طن .

3 أيدي مصرية

تغلبت شركة المقاولون العرب على الكثير من المعوقات أثناء التنفيذ منها أعمال تحويل المرافق بمنطقتي المظلات وجزيرة الوراق ذات الكثافة السكانية العالية، كما كان للهيئة الهندسية دور كبير ومهم في التنسيق بين الأجهزة والجهات المختلف.

شارك في تنفيذ الأعمال من شركة المقاولون العرب 4 آلاف مهندس وفني وعامل ذوى خبرة كبيرة فى هذا المجال من إدارات الشركة المختلفة منهم على سبيل المثال من أعمال الخوازيق وقواعد الأعمدة إضافة إلي استخدام أكثر من 50 ونش حمولات مختلفة تصل الي 600 طن و27 ماكينة دق خوازيق وعدد كبير من المعدات وعبارتين تم تصنيعهما بترسانة شركة المقاولون العرب بالمعصرة .

4- تقليل الجهد

يهدف المحور إلى تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب الجمهورية والعكس بحيث يكون محورًا موازيًا لمحور 26 يوليو مما يساعد بشكل كبير على حل الأزمة المرورية به، وربط القادم من مناطق شرق القاهرة "مدينة نصر ومصر الجديدة" بغرب القاهرة "الشيخ زايد و6 أكتوبر" دون ضرورة المرور بمنطقة وسط البلد.

كما يوفر المحور حوالي 300 مليون جنيه سنويا عبارة عن سولار وبنزين كانت تستهلكها السيارات في الرحلة من شبرا إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي، حيث إنه من المقرر أن يقلل المحور الجديد مدة الرحلة لتصل إلى 20 دقيقة فقط.