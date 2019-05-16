52 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم
الخميس 16/مايو/2019 - 04:43 م
أ ش أ
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عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم الخميس، 52 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و900 ألف طن.
وأكدت الاحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم أن 20 سفينة عبرت ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و 800 ألف طن, كان أكبرها سفينة الحاويات الدانماركية ميريت ميرسك بحمولة بلغت 200 ألف طن.
وضمت قافلة الجنوب 32 سفينة بحمولات بلغت مليونين و100 ألف طن, كان أكبرها سفينة الحاويات كوسكو شيبينج جالاكسي التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 230 ألف طن.
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