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السفير السعودي بالمغرب يبحث مع "الإيسيسكو" القضايا المشتركة

الخميس 16/مايو/2019 - 05:02 م
السفير السعودي بالمغرب يبحث مع الإيسيسكو القضايا المشتركة
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الفجر السعودي
 
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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، اليوم الخميس، بمقر السفارة بالرباط، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام الجديد للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الذي قام بزيارة.

وقالت السفارة السعودية، في بيان صادر عنها اليوم، إن اللقاء الذي جرى اليوم، تبادل طرفاه الأحاديث الودية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبر السفير الغريري عن أمنياته بالتوفيق للمدير العام للمنظمة في مهامه ومسؤولياته.

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