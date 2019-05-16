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المفتي: هناك ذنوبا لا يكفرها الصوم والصلاة والحج (فيديو)

الخميس 16/مايو/2019 - 05:02 م
المفتي: هناك ذنوبا لا يكفرها الصوم والصلاة والحج (فيديو)
أرشيفية
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رقية جمال
 
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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن عمارة الأرض تكون كل ما هو نافع وصالح للبشرية، وكل ما يؤدي لنفع عام للبشرية.

وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "الله أكرم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الخميس، أن تعلم الإنسان وحصوله على أعلى الدرجات العلمية، لم يكن نفعه قاصرًا على نفسه، وهو بذلك يعمر الأرض، مستدلًا على ذلك بالدكتور أحمد زويل وعلماء الفيزياء والكيمياء والطب وغيره.

وتابع، أن الاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى: " وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"، يتعارض مع عمارة الأرض نظرة قاسمة وقاصرة للغاية، فجميع التكاليف الشرعية جاءت كحركة عمران داخلية داخل الإنسان، وهي عبادة محضة بلا شك؛ لكنها مقدمات لنتائج أن الإنسان سينطلق من خلال النفس الذي تطهرت وارتقت لتمثيل حركة عمران في هذا الكون، فالله سبحانه وتعالى يقول: " هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا"، واستعمركم أي طلب منكم عمارة الأرض.

وشدد، على أنه لا فصل نهائيًا بين الأمر الشرعي بالصلاة والزكاة والعبادة، والأمر الشرعي بالسعي في الأرض، مشيرًا إلى أن هناك ذنوب لا يكفرها الصوم والصلاة والحج، ولكن يكفرها السعي على الأبناء، منوهًا إلى أن جميع التخصصات العلمية من صيدلة وطب وهندسة وفيزياء وكيمياء وزراعة وغيرها مطلوبات شرعية وليست علومًا دنيوية فقط، وتمثل في الفقه الإسلامي فروض كفاية أي واجب على المجتمع إيجادها لنفع البشرية.
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المزيد عن: مفتي الجمهورية شوقي علام جماعات الظلام الله أكرم الصلاة والصوم
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