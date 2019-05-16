غادة عبد الرازق تُتقذ هاجر أحمد من السجن في الحلقة الحادية عشر من "حدوتة مُرة"

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "حدوتة مُرة" للفنانة غادة عبد الرازق ، بأحداث مثيرة للغاية، حيث وجد المهندس "طارق"، مجدي كامل، "سحر"، فى حجرته وحجرة "دينا"، ابنته هاجر أحمد.





وحدثت مشاده كلاميه بين "مروه سلطان"، غادة عبد الرازق، بعد اتهامها بإنها هى من قامت بعمل هذا "السحر"، ولكن استطاعت "مروه"، ان تثبت براءتها من خلال تنفيذ خطه مع "الخدامين"، والتى جعلت أحدهم الإعتراف إنها من قامت بعمل "سحر بالمحبة والنجاح"، بمساعدة ابنته"رنا"، وهو دور سلمي أبو الضيف، وهو الأمر الذى أغضبها لانها لم تقم بفعل ذلك، كما إنه قام "طارق"، بلأستياء من بناته وضرب "دينا".





وتركت "دينا"، البيت بعد أن قام "طارق"، بضربها"، وهى فى حالة بكاء هستيري، أدى إلي قيامها بعمل حادثه على الطريق وتم إصابة شاب، وأخذها إلي السجن، لتأتي "مروه"، زوجة والدتها، بعمل خطه لأنقاذها وبالفعل تنجح خطة"مروه"، ويتنازل الشخص وتخرج "دينا من السجن".





جدير بالذكر أن مسلسل حدوتة مرة"، من بطولة: غادة عبد الرازق، مجدى كامل، عايدة رياض، عبير منير، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، أحمد صفوت، ولاء الشريف من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.



