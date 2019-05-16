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الفلبين تستدعي سفيرها لدى كندا بسبب النفايات

الخميس 16/مايو/2019 - 04:57 م
الفلبين تستدعي سفيرها لدى كندا بسبب النفايات
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وكالات
 
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استدعت الفلبين، اليوم الخميس، سفيرها ودبلوماسيين آخرين لدى كندا، في ظل عدم استعادة الحكومة الكندية نفايات وصلت إلى الفلبين قبل أكثر من خمسة أعوام.

أعلن ذلك وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين جونيور الذي أكد أنه تم إرسال رسائل استدعاء في منتصف الليل إلى الدبلوماسيين الفلبينيين الذين تلقوا تعليمات بمغادرة كندا في أقرب رحلة طيران.

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "لقد تخلفت كندا عن مهلة 15 مايو، وسنحتفظ بتقليل وجودنا الدبلوماسي في كندا حتى يتم نقل نفاياتها إلى هناك".

وكان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أمهل كندا حتى أمس (الأربعاء) لاستعادة النفايات التي تم إرسالها إلى الفلبين على دفعات من 2013 إلى 2014. وحذر من إجراء دبلوماسي ما لم يكن هناك إجراء فوري من أوتاوا.

يذكر بأنه كان قد تم شحن أكثر من 100 حاوية نفايات من كندا تتكون من نفايات منزلية وزجاجات وحقائب بلاستيكية وصحف، إلى البلاد باعتبارها مخلفات بلاستيكية.
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