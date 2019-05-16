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"الصحة" تؤكد عدم تسجيل أمراض وبائية بين المعتمرين

الخميس 16/مايو/2019 - 04:52 م
الصحة تؤكد عدم تسجيل أمراض وبائية بين المعتمرين
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الفجر السعودي
 
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أكَّدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنّها لم تُسجِّل إلى الآن أي أمراض وبائية بين المعتمرين، مشدّدةً على أنّ الوضع الصحي مطمئن.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم، إنّها تواصل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للمعتمرين من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالعاصمة المقدسة والمراكز الصحية بالحرم المكي الشريف، مبينةً أنَّ الخطة الوقائية التي أعدّتها لموسم عمرة شهر رمضان 1440هـ تتضمَّن الإجراءات الوقائية وإجراءات التقصي الوبائي والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي، ويشمل ذلك حملات التطعيم للمواطنين والمقيمين ضد الحمى الشوكية في العاصمة المقدسة والإنفلونزا الموسمية للفئات المستهدفة.

وتنفذ الصحة في منطقة مكة المكرمة منذ بداية شهر رمضان، خطة متكاملة؛ لتوفير الرعاية اللازمة للمعتمرين، سخرت خلالها إمكانياتها المادية والبشرية لخدمتهم على مدار الساعة عبر الطواقم الطبية المؤهلة والتجهيزات الطبية من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية.
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