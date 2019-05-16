بوفون: مستمر مع سان جيرمان والدوري الفرنسي أقل من الإيطالي

أعرب النجم الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان عن سعادته بعرض النادي عليه تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وأعرب بوفون في تصريحات لشبكة سكاي نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "سعيد بعرض النادي علي تجديد عقدي وسألتقي بإداري النادي للحديث عن هذا الأمر وتقييم المشروع وإمكانية التوصل لاتفاق بالتجديد".





وأضاف: "الدوري الفرنسي أقل تكتيكياً من الإيطالي لكن مستوى الفرنسي مرتفع من الناحيتين البدنية والتقنية ، وجدت ما كنت أبحث عنه في تجربتي مع باريس سان جيرمان وهي المشاركة كلاعب وكشخص في مشروع النادي".





وتابع بوفون: "هناك أندية فرنسية على رأسها ليل وليون بإمكانها احتلال مراكز متقدمة في الدوري الإيطالي وهو ما يعني أن المسابقتين في نفس المستوى".