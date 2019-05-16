15 معلومة تكشف أسباب دخول محور روض الفرج لـ"موسعة جينيس"

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محور روض الفرج، أمس الاربعاء، الذي يعد أضخم كوبري في مصر، يساهم في توفير 200 ألف لتر بنزين في اليوم الواحد، وقد دخل موسوعة جينيس، لكونه الأعرض في العالم.

يعد محور روض الفرج أحد أهم مشروعات شبكة الطرق والكباري العملاقة، التي تنفذ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويربط شمال وشرق القاهرة والقليوبية والطريق الدائري بمناطق غرب القاهرة عند طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ومدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد وصولاً إلي مطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة، تستعرض "الفجر" ابرز 15 معلومة عن كوبري تحيا مصر

1-يبلغ الطول الإجمالى شامل الكباري والمطالع والمنازل حوالي 17 كم، ويعتبر (كوبري تحيا مصر) أعرض الكبارى الملجمة حول العالم وقددخل فى موسوعة جينيس العالمية من حيث الاتساع.

2- يضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل يصل عرضها 300 متر، يحمل160 كابلا يحمل الجسم الرئيسي للكوبري الملجم، يبلغ إجمالي الخرسانة مليون متر مكعب .

3-يصل إجمالي الحديد 280 ألف طن، وييلغ عدد الخوازيق 6004 بـقطر يتراوح من 80 سم إلى 2 متر، بينما عدد القواعد 432 قاعدة.

3-يصل عدد الأعمدة 1908، وعدد الكمرات العرضية فوق الأعمدة 432 ، وعدد الكمر السابق الصب 2830، و الهيكل المعدني العلوي للنيل الشرقي 10000 طن.

4- يبلغ عدد الباكيات المعدنية 11 بطول يتراوح من 32: 62 متر، باجمالي15 ألف طن، ويصل عدد أطنان الكابلات الحاملة 1500 .

5- قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذ المشروع في ٣ أعوام وشارك في تنفيذ الأعمال٤٠٠٠ مهندس وفني وعامل من العاملين بالشركة من الايدي العاملة المصرية

6-يبلغ عرضه 64 مترًا في المنتصف ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل والتي يصل عرضها إلى 300 متر.

7- يعتمد الكوبري، على 6 أعمدة ثلاث أعمدة بالجهة الشرقية ومثلهم بالجهة الغربية ويبلغ ارتفاع الأعمدة 100 متر من سطح الماء، ويتحمل أوزانًا تصل إلى 120 طنا

8- ويربط محور روض الفرج، الطريق الساحلى للبحر الأحمر من خلال طريق الجلالة الجديد، بتكلفة تتخطى الـ5 مليارات جنيه، وتقدر قيمة المرحلة الثانية من المشروع تقدر بنحو 4 مليارات جنيه.

9- ويضم كل اتجاه 6 حارات مرورية 4 منها للسيارات الملاكي وحارتان للأتوبيس شاملة 6 منازل ومطالع بمنطقة المظلات و8 مطالع ومنازل بالدائري.

10- تبدأ المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الإقليمي حتى طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوى بطول 30 كيلومتراً.

11- تمتد المرحلة الثانية تمتد من الكيلو 39 من طريق الإسكندرية الصحراوى حتى الطريق الدائري عند منطقة بشتيل، وتستكمل المرحلة الثالثة من الطريق الدائري وتصل إلى منطقة شبرا.

12- يوفر المحور حوالي 300 مليون جنيه سنويا عبارة عن سولار وبنزين كانت تستهلكها السيارات في الرحلة من شبرا إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

13- يقلل المحور الجديد مدة الرحلة لتصل إلى 20 دقيقة فقط.

14- ويهدف المحور إلى تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب الجمهورية والعكس بحيث يكون محورًا موازيًا لمحور 26 يوليو مما يساعد بشكل كبير على حل الأزمة المرورية.

15- يربط المحور بين القادم من مناطق شرق القاهرة "مدينة نصر ومصر الجديدة" بغرب القاهرة "الشيخ زايد و6 أكتوبر" دون ضرورة المرور بمنطقة وسط البلد.