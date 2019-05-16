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"شوقي": جماعات الظلام أنشئوا دينًا جديدًا من وحي خيالهم

الخميس 16/مايو/2019 - 04:45 م
شوقي: جماعات الظلام أنشئوا دينًا جديدًا من وحي خيالهم
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دينا حسن- محمد رجب
 
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أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن جماعات الظلام أنشئوا دينًا جديدًا من وحي خيالهم لا علاقة له بالإسلام إلا اسمه، أما حقيقة ما يدعون إليه، ويمارسونه فهو مغاير تمامًا لما جاء به القرآن الكريم، والسنة النبوية المشرفة.

 جاء ذلك في الندوة التي عقدتها مكتبة الإسكندرية تحت عنوان "تحديات تجديد الخطاب الديني"، وأضاف مفتي الجمهورية أن البعض يري في تجديد الخطاب الديني هدم للدين، وإلصاق تهم الإرهاب به في حين ذهب آخرون إلى إحياء يستبطن التقديس للنص التراثي مع غياب كامل لدور العقل، مما أحدث صدامًا بين التراث والمعاصرة.

وأشار علام إلى عدد من تحديات تجديد الخطاب الديني أبرزها تسرب المفاهيم الخاطئة عبر السنين حول الجهاد والعلاقة مع غير المسلم وغيرها، والتشويش الذي يمارسه غير المتخصصين، والتشويه الذي تتعرض له صورة الإسلام في الغرب، وانتشار المعلومات الخاطئة دون رقيب على الفضاء الالكتروني، وبث الشائعات.

ودعا إلى التعاون بين المؤسسات الدينية وغيرها من مؤسسات المجتمع، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي يتطور في مواجهة الإرهاب ورفض التطرف.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من الشخصيات الأزهرية والقبطية.

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المزيد عن: جماعات الظلام القرآن الكريم السنة النبوية المشرفة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
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