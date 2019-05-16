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لطلبة الجامعات.. أكاديمية البحث العلمى تطلق رالي للسيارات الكهربائية

الخميس 16/مايو/2019 - 03:31 م
لطلبة الجامعات.. أكاديمية البحث العلمى تطلق رالي للسيارات الكهربائية
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أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن مبادرة جيدة مع كلية الهندسة لجامعة عين شمس لتنظيم رالى للسيارات الكهربية لطلبة الجامعات المصرية لتصنيع السيارات الكهربية، والسباق سيقام فى العاصمة الادارية فى شهر سبتمبر، ويشرفنى انى عضو فى لجنة التحكيم، وهذه المسابقة ستشجع الجامعات المصرية والطلبة على البحث فى هذا المجال ونشر هذه التكنولوجيا.

وينظم رالى السيارات الكهربية فى العاصمة الإدارية فى شهر سبتمبر ٢٠١٩ تنظمه أكاديمية البحث العلمى، والدعم الفنى من كلية الهندسة جامعة عين شمس، ومشاركة الجامعات المصرية، لنشر ثقافة السيارات الكهربية.

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