شاهد.. فيديو يفضح تناقض الإخوان بشأن تعديل الدستور في مصر وتركيا

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، مقطع فيديو يستعرض موقف إعلاميين الإخوان من تعديل الدستور في كلًا من مصر، وتركيا التي يحتمون بها.





حيث اعتبر إعلاميين القنوات الإخوانية أن تعديل الدستور في مصر خطير ومهزلة في أبهى الصور، جعل الدستور لعبة في أيد النظام، ومحاولة لإعطاء الرئيس السيسي، الفرصة للتحكم في كل شيء في البلد، والتأكيد على أن مصر قادمة على سنين سوداء بسب هذه التعديلات، بينما تعديل الدستور في تركيا ضروري لحماية البلاد، ويعبر عن الديمقراطية الحقيقية في تركيا، ولا توجد مشكلة أن تتحول تركيا لدولة رئاسية، فسيدنا أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب كانوا في نظام رئاسي –على حد زعمهم-، وجعل السلطة في يد رئيس الدولة أمر هام جدًا لتحقيق التقدم.





وأشادوا بإقبال المواطنين الأتراك على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بكثافة، واصفين إياها بالمعركة النزيهة بين أفراد وطن محترم عبروا عن إرادتهم الحقيقية في الصندوق، في منظر حضاري، بينما تعديل الدستور في مصر باطل ولن يتم القبول بها مهما كان هناك من حشد، منتقدي من يؤيدوا التعديلات الدستورية في مصر، بينما من يؤيد أو يرفض التعديلات في تركيا رايه يحترم.