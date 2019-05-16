٢٠١٦ طالبا يؤدون الامتحانات كلية الهندسة بجامعة قناة السويس



وقال عميد كلية الهندسة، ان أجمالى عدد ملاحظين ٧٩٨ من الهيئة المعاونة والعاملين بالكلية داخل ٣٩٩ لجنة إمتحانية وتابع يؤدى الامتحانات ٤٥٠ طالب وطالبة باعدادى مهندسة، ٣١٤ طالب وطالبة بقسم ميكانيكا، ٥٥١ طالب وطالبة بقسم هندسة مدنى و٥٧٨ طالب وطالبة بقسم الكهرباء و١٢٩ طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بقسم العمارة.



وتستعد الكلية لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خاصة الأقسام التى تستغرق الامتحانات فيها ساعات طويلة مع مراعاة توافر التهوية للأزمة والالتزام التام بكافة قواعد وضوابط حسن سير العملية الامتحانية.



أكد الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، أن الامتحانات داخل الكلية تبدأ من ١٨ مايو بامتحانات متطلبات الجامعة وتستمر حتى ١٨ يونيو القادم، وذلك تحت رعاية الدكتور طلرق رحمي رئيس الجامعة، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، ومن المنتظر أن يؤدى الامتحانات ٢٠١٦ من المستويات المختلفة لأقسام الكلية المختلفة ( ميكانيكا، مدنى، كهرباء، عمارة ).