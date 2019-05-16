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إدارة أبشواي التعليمية بالفيوم تعلن جاهزيتها واستعدادها التام لامتحانات الصف الأول الثانوي

الخميس 16/مايو/2019 - 03:42 م
إدارة أبشواي التعليمية بالفيوم تعلن جاهزيتها واستعدادها التام لامتحانات الصف الأول الثانوي
اللقاء
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ريهام على
 
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عقد الأستاذ طه البنا، مدير عام إدارة ابشواى التعليمية، بمحافظة الفيوم، اجتماعا مع بمدير التعليم الثانوي والشئون القانونية ومدير التطوير التكنولوجي ومديري المدارس الثانوية العامة بالإدارة للوقوف على استعداد وجاهزية المدارس الثانوية لامتحان الـ"تابلت".

وفي نهاية الاجتماع أكد "البنا"، على أن جميع المدارس الثانوية العامة بابشواي حكومي ورسمي انتظام وخدمات ومنازل جاهزة تماما للامتحان إلكترونيا وورقيا، وتم اتخاذ كافة الأحتياطات اللازمة بالتنسيق مع إدارة الكهرباء والشرطة ومجلس المدينة والاتصالات.

كما بعث برسالة طمأنينة لطلاب الصف الأول الثانوي بعدم القلق أو الخوف، حيث أن الطالب واعتبارا من الأحد القادم 195 سيؤدى الامتحان إلكترونيا أو ورقيا وليس هناك أي مشكلة في الطريقة التي سيؤدي بها الامتحان.

كما أعطى مدير عام الإدارة تعليماته لمديري المدارس بتوفير أقصى جو من الهدوء داخل لجان الامتحان.
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