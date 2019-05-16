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بالأسماء.. 7 مرشحين لمنصب عميد كلية تربية جامعة طنطا

الخميس 16/مايو/2019 - 03:42 م
بالأسماء.. 7 مرشحين لمنصب عميد كلية تربية جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أيمن يحيي
 
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أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية، مشيرًا إلى أن القائمة ضمت 7 مرشحين وهم الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال استاذ الصحة النفسية، والدكتوره ايمان عبدالرحيم عبدالرؤوف صحصاح أستاذ ورئيس قسم اللغات الأجنبية، والدكتور شريف إبراهيم بحيري الجمل استاذ ورئيس قسم اللغة العربية.

كذلك ضمت القائمة الدكتور عبدالحميد السيد الغريب المنشاوي الاستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس ووكيل كلية التربية للتعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم طه خليل الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية، والدكتوره هويدا محمود محمد الأتربي الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية، والدكتور ياسر عبدالرحيم عبدالخالق بيومي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس.

وأوضح "سبع" أنه وفقًا للجدول الزمني سيتم تلقي الطعون في الفترة من 18 -20 مايو 2019، على أن يتم فحصها وإعلان القائمة النهائية يوم الاثنين 20 مايو.
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