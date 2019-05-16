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توريد 439 ألف طن قمح للصوامع في موسم الحصاد بالشرقية

الخميس 16/مايو/2019 - 03:38 م
توريد 439 ألف طن قمح للصوامع في موسم الحصاد بالشرقية
قمح
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إسلام علي وسمر السيد
 
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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم توريد 439 ألف و428 طن و910 كيلو قمح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم حصاد القمح.

وتم الانتهاء من تجهيز 51 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة على مدار اليوم، حيث جرى تحديد 12 نقطة تجميع، بالإضافة إلى 4 نقاط أخرى تابعة للبنك الزراعي، حيث تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة بالمحصول لكل قرية وتابع ومركز، حيث تم ربطها على الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الاستيعابية، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة وتقليل نسبة الفاقد.

ويبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام 389 ألف و690 فدان، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة كميات القمح المورده بعد عمليات الحصاد بمختلف قري ومراكز المحافظة.
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