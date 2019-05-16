الإسماعيلية استعدت لبدء امتحانات الدبلومات الفنية

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عقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اجتماعا مع ورؤساء لجان النظام والمراقبة للدبلومات الفنية " زراعى، صناعى وتجاري" وذلك لمراجعة وتنظيم ضوابط العمل في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لامتحانات الدبلومات الفنية، وقد تضمن الاجتماع عرض أعمال الاستعدادات من حيث تجهيز اللجان والاستراحات.



والتأكيد على مراجعة تأمين كافة لجان المديريه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتسلم رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية المدارس التى تم تخصيصها كمقار للجان سير الامتحانات استعدادا للامتحانات التى تنطلق السبت المقبل على مستوى الجمهورية، ورحب الدكتور خالد خلف برؤساء اللجان مؤكدا علي توفير كل الإمكانيات من اجل إنجاح عملية الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة لرؤساء اللجان والمراقبين.



وأكد اهتمام اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية ومتابعته سيادته للاستعدادات لحظة بلحظة حيث شدد علي التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم وتوفير كل الاحتياجات اللازمة للمرور بالامتحانات علي أكمل وجة.



جدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية تبدء بعد غد السبت في عدد 46 لجنة منها 22 لجنة صناعي بعدد طلاب 5638 و11 لجنة زراعي بعدد طلاب 3742 و13 لجنة تجارى بعدد طلاب 2934 وتوجد لجنة ثلاثية مشكلة من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في متابعة استراحات الملاحظين والمراقبين وتوفير كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال المسؤولين عن لجان سير الامتحانات وهي على تواصل دائم مع الجميع.

