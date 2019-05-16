تقرير: نتنياهو يُخطط لتمرير قانون الحصانة القضائية لتفادى محاكمته
الخميس 16/مايو/2019 - 03:35 م
الحسين محمد
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أكد عضو بارز بحزب الليكود الحاكم الذى يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو،أن الاخير يسعى للحصول على الحصانة القضائية التى تحصنه من التقديم للمحاكمة على خلفية قضايا الفساد المتورط بها.
وكشف العضو أن نتنياهو ألمح لمسئولى الحزب قبل يومين، ان الجمهور الإسرائيلى قد إختاره رغم علمه بالقضايا المقدمة ضده،وأضاف أن الشعب الإسرائيلى يستحق زعيمًا بصلاحيات كاملة متعهدًا بالخضوع للمحاكمة بعد إنتهاء فترة ولايته.
وتأتى هذه التصريحات لتتناقض مع إجابته على أحد الأسئلة التى وجهت له عشية الإنتخابات الاخيرة،حول إمكانية تغييره لقانون الحصانة وإصدار تشريعات،تتوائم مع مصلحته،قبل الخضوع للمحاكمة، وقتها أكد نتنياهو نصًا "ماهذا ؟ ليس فى نيتى تغيير أى قانون".
وتوقع عضو الليكود البارز، قيام نتنياهو خلال لافترة القادمة،بتسريع إجراءات تشريع قانون الحصانة الجديد،ولكن ليس بنفسه بل عن طريق أعضاء الليكود الذين سيسعون لتشريعه بكل قوة.
وأضاف أنه على هذا الاساس أدرك سر إصرار نتنياهو على تعيين صديقه وكاتم أسراره "يسرائيل لافين" فى منصب وزير العدل.
وكشف العضو أن نتنياهو ألمح لمسئولى الحزب قبل يومين، ان الجمهور الإسرائيلى قد إختاره رغم علمه بالقضايا المقدمة ضده،وأضاف أن الشعب الإسرائيلى يستحق زعيمًا بصلاحيات كاملة متعهدًا بالخضوع للمحاكمة بعد إنتهاء فترة ولايته.
وتأتى هذه التصريحات لتتناقض مع إجابته على أحد الأسئلة التى وجهت له عشية الإنتخابات الاخيرة،حول إمكانية تغييره لقانون الحصانة وإصدار تشريعات،تتوائم مع مصلحته،قبل الخضوع للمحاكمة، وقتها أكد نتنياهو نصًا "ماهذا ؟ ليس فى نيتى تغيير أى قانون".
وتوقع عضو الليكود البارز، قيام نتنياهو خلال لافترة القادمة،بتسريع إجراءات تشريع قانون الحصانة الجديد،ولكن ليس بنفسه بل عن طريق أعضاء الليكود الذين سيسعون لتشريعه بكل قوة.
وأضاف أنه على هذا الاساس أدرك سر إصرار نتنياهو على تعيين صديقه وكاتم أسراره "يسرائيل لافين" فى منصب وزير العدل.
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