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محافظ بني سويف يتابع الحالة الصحية لـ3 حالات بلأ مأوى تم إيداعهم حديثا بدار المسنين

الخميس 16/مايو/2019 - 03:34 م
محافظ بني سويف يتابع الحالة الصحية لـ3 حالات بلأ مأوى تم إيداعهم حديثا بدار المسنين
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احمد فتحى الدسوقي
 
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تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أوجه الرعاية التي يتم تقديمها لـ 3 حالات بلا مأؤى تم ايداعهم حديثا في دار المسنين، حيث قد وجه في وقت سابق بسرعة التعامل معهم بناء عن تقرير تم عرضه عليه، وأمر بمتابعة الحالات وإعداد تقرير مفصل عن أوجه الرعاية وتطورات الوضع الصحي والنفسي لهم.

وتناول أحدث تقرير عن الحالات الذي عرضته مها حميدة مسؤولة وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام "، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، فقد تم التنسيق مع مديريتي التضامن والصحة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتوقيع الكشف الشامل على الحالات الثلاثة التي تم إيداعها بالدار، للاطمئنان على حالتهم الصحية

حيث تم بالفعل إرسال فريق طبي من مستشفى ببا المركزي لدار الرحمة، وتم سحب عينات لتحليل الـ (pcR) والتحاليل التكميلية، وذلك للتأكد من إصابتهم بفيروس سي من عدمه قبل البدء في العلاج، كما تم توقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص الأمراض التي يعانون منها، وذلك لتوفير العلاج والرعاية اللازمة لهم، وإعداد تقرير مفصل عن ذلك
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