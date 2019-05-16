محافظ بني سويف يتابع الحالة الصحية لـ3 حالات بلأ مأوى تم إيداعهم حديثا بدار المسنين

تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أوجه الرعاية التي يتم تقديمها لـ 3 حالات بلا مأؤى تم ايداعهم حديثا في دار المسنين، حيث قد وجه في وقت سابق بسرعة التعامل معهم بناء عن تقرير تم عرضه عليه، وأمر بمتابعة الحالات وإعداد تقرير مفصل عن أوجه الرعاية وتطورات الوضع الصحي والنفسي لهم.





وتناول أحدث تقرير عن الحالات الذي عرضته مها حميدة مسؤولة وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام "، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، فقد تم التنسيق مع مديريتي التضامن والصحة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتوقيع الكشف الشامل على الحالات الثلاثة التي تم إيداعها بالدار، للاطمئنان على حالتهم الصحية



