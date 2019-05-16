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ريال مدريد مهدد بخسارة راموس

الخميس 16/مايو/2019 - 03:32 م
ريال مدريد مهدد بخسارة راموس
راموس
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وكالات
 
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باتت فرصة قائد ريال مدريد سرخيو راموس في خوض آخر مباراة بالموسم أمام ريال بيتيس، الأحد المقبل، ضئيلة بعدما واصل مرانه المنفرد، اليوم الخميس، لعدم تعافيه من الإصابة.

ويغيب راموس عن الملاعب منذ الثالث من أبريل الماضي، إذ أجبرته إصابة في الساق اليسرى على عدم المشاركة في 7 مباريات مع ريال مدريد.

وكان راموس يتطلع لخوض آخر مباراتين في الدوري أو على الأقل مواجهة ريال بيتيس في الجولة الأخيرة، قبل خوض آخر مباراتين في الموسم مع منتخب إسبانيا.

وبالإضافة إلى راموس، غاب عن المران الجماعي ألفارو أودريوزولا للإصابة أيضًا، فيما عاد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، والمدافع سرخيو ريجيلون للمران الجماعي بعد تعافيهما من الإصابة.
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