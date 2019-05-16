مفاجأة.. برشلونة يحدد قائمة الراحلين
الخميس 16/مايو/2019 - 03:29 م
محمد أيمن
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حددت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن قائمة اللاعبين المنتظر رحيلهم عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وشملت الأسماء وجود الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي إقترب من إنتر ميلان الإيطالي مقابل خمسين مليون يورو بالإضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو الذي لم ينجح في إقناع الجهاز الفني والجماهير.
وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية في تقرير مطول أن قائمة الراحلين تضمنت وجود الفرنسي صامويل أومتيتي بعد إقتراب الفريق الكتالوني من الحصول على خدمات الهولندي دي ليخت نجم أياكس أمسترادم الهولندي.
ولعل من أبرز الأسباب التي ستدفع إدارة البلوجرانا من أجل التخلي عن خدمات أومتيتي الإصابات العديدة التي تعرض لها اللاعب والتي أصبحت عقبة كبرى تهدد وجوده في قائمة الفريق للموسم الجديد.
ويرغب الهولندي ياسبر سيلسين في الرحيل عن قائمة البارسا والبحث عن خوض تجربة إحتراف جديدة بعد أن بقي جليس دكة البدلاء وحددت الإدارة مبلغ 30 مليون يورو للإستغناء عن خدماته.
آخر الأسماء التي سترحل عن كتيبة إرنستو فالفيردي الموسم المقبل الثنائي سيميدو وأندرية جوميز المعار إلى إيفرتون الإنجليزي حيث سيسعى النادي إلى تحقيق أقصى إستفاده مالية من بيع هولاء اللاعبين.
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