الإعدام لـ3 والبراءة لـ2 في قضية قتل زوجين مسيحيين في باكستان

أيدت محكمة باكستانية أحكام الإعدام بحق ثلاثة مسلمين.. لكنها برأت اثنين آخرين في قتل حشد من الناس لزوجين مسيحيين متهمين بالتجديف عام 2014 في مدينة لاهور الشرقية.

ويأتي حكم، اليوم الخميس، بعد خمس سنوات من تعرض شاه زاد مسيح وزوجته شاما بيبي للضرب حتى الموت وإلقائهما في فرن من الطوب في بلدة كود رادها كريشان بشرق البنجاب.

ويأتي حكم، اليوم الخميس، بعد خمس سنوات من تعرض شاه زاد مسيح وزوجته شاما بيبي للضرب حتى الموت وإلقائهما في فرن من الطوب في بلدة كود رادها كريشان بشرق البنجاب.

بعد وقت قصير من الحادث، ألقت الشرطة القبض على عشرات الأشخاص ووجهت إلى خمسة منهم تهم وحُكم عليهم بالإعدام في العام 2016.

بعد وقت قصير من الحادث، ألقت الشرطة القبض على عشرات الأشخاص ووجهت إلى خمسة منهم تهم وحُكم عليهم بالإعدام في العام 2016.