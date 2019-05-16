الاتحاد السكندري يطيح بـ"طولان" ويفاوض "العميد"





حسم مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مصير حلمي طولان مع الفريق السكندري في الموسم المقبل.





واستقر "مصيلحي" على عدم تجديد تعاقد حلمي طولان الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة من عمر الدوري العام.





وطلب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد رحيل حلمي طولان عقب نهاية تعاقده مع النادي بعدما فشل في تلبية طموحات جماهير النادي بالمنافسة على المربع الذهبي في الموسم الجاري وخاصة في ظل الصفقات القوية التي أبرمها المجلس في الموسم الجاري وتوفر البديل الجيد في كل مركز.





وفتح مسؤولو الاتحاد السكندري باب المفاوضات مع حسام حسن المدير الفني لسموحة لاستطلاع رأيه بشأن قيادة زعيم الثغر بداية من الموسم المقبل، وخاصة وأن عقده مع الفريق السكندري سينتهي بنهاية الموسم الجاري.





وعلم "الفجر" أن حسام حسن طلب من مسؤولي الاتحاد الإنتظار حتى نهاية الموسم الجاري، لحسم وجهته المقبلة خاصة أن لديه أكثر من عرض سواء من أندية الدوري الممتاز أو الأندية الخليجية.





يذكر أن يحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 36 نقطة.