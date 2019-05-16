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هل استخدام "الشطاف" أثناء الصيام يفطر؟.. فتوى لـ"الإفتاء" تنهي الجدل

الخميس 16/مايو/2019 - 03:22 م
هل استخدام الشطاف أثناء الصيام يفطر؟.. فتوى لـالإفتاء تنهي الجدل
دار الإفتاء
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قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن استخدام الشطاف خلال نهار رمضان عند بعض الفقهاء، لا يفطر وبه نفتي بدار الإفتاء.
 
وأضاف خلال رده على أسئلة عدد من المواطنين، خلال بث دار الإفتاء المباشر، على صفحتها بـ"فيسبوك": "يجواز أخذ المرأة مؤخر صداقها في حالة وفاة الزوج قبل توزيع الميراث، لأن المؤخر هو المهر وهو حق للزوجة ودين عند الرجل وعليه أن يسدد المؤخر فى حالة الطلاق أو الموت".
 
وأوضح "وسام" أن سجود السهو يكون في الفرض والسنة، مضيفا أن المشروبات الغازية تناولها بكثرة يسبب الضرر ومع ذلك لا يمكن أن يحرم شربها لأنه لا يجوز إطلاق حرمة بعض الأطعمة إلا بعد التثبت .
 

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