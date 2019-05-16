للعروس.. نصائح قبل إزالة الشعر بالليزر

اتباعي بعض النصائح قبل الذهاب إلي إزالة الشعر بالليزر، لذلك نقدم نصائح ما قبل بدء الجلسات من أجل الحصول على نتائج أفضل.





ما هو الليزر؟

تعد أشعة الليزر إجراء طبي تجميلي الغرض منه تسليط ضوء الليزر على الأماكن المراد إزالة الشعر الزائد والغير مرغوب فيه، من خلال عدة جلسات متتالية، حيث تعمل أشعة الليزر على ضعف بصيلات الشعر وتدميرها بشكل تدريجي دون الإضرار بالأنسجة المحيطة بها ، وبالتالي يفقد الشعر القدرة على النمو مرة أخري.





نصائح قبل إزالة الشعر بالليزر

اختيار المركز المتخصص بعناية، ومعرفة تجارب السيدات الذين سبق لهم عمل جلسات الليزر.

اختيار نوع جهاز الليزر المستخدم بعناية فائقة، ومعرفة مدى سلامتها على البشرة.

لا ينبغي إزالة الشعر بالحلاوة أو الشمع قبل الذهاب إلى جلسة إزالة الشعر.

يفضل استخدام ماكينة الحلاقة لإزالة الشعر في نفس اليوم قبل الذهاب للجلسة أو قبلها بيوم على الأقل.

ينبغي تنظيف بشرتك جيدا والاستحمام قبل الجلسة للتخلص من الجراثيم والأوساخ الموجودة على الجلد.

ينبغي النظر إلي جودة الجهاز المستخدم واختيار مركز متخصص والنظر إلي الجودة قبل التكلفة.

يجب اختيار نوع أشعة الليزر التي تتناسب مع البشرة فهناك أنواع مختلفة من الليزر منها ما يتناسب مع البشرة الداكنة ذات الشعر الكثيف والخشنة، وأخري تناسب بصيلات الشعر الخفيفة.