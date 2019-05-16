لابا كودجو: سنفوز بالكونفدرالية وهذا موقفي من مفاوضات الأهلي والزمالك





تحدث التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي، عن موقعة نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك.





وقال كودجو في تصريحات لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "وجودي على رأس قائمة هدافي البطولات التي أشارك بها هذا الموسم شرف كبير، بفضل زملائي".





وأضاف لابا: "نحن الفريق الأكثر انسجاما في البطولة والأقرب للقب من الزمالك، ولدينا جهاز فني قادر على تحقيق آمال الجماهير".





وتابع لابا عن مفاوضات الأهلي والزمالك،: "أنا لاعب حاليا في نهضة بركان، وفخور باللعب مع الفريق، ولم أحسم قراراي النهائي بعد، لأن عقدي ينتهي مع نهاية الموسم وأملك أكثر من عرض".