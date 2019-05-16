يعادل كأس العالم.. تعرف على قيمة كأس الدوري السعودي





نشرت صحيفة عكاظ السعودية أن القيمة المالية لكأس الأمير محمد بن سلمان لبطولة الدوري السعودي للمحترفين بلغت 60 مليون ريال سعودي ، بما يعادل 15 مليون دولار، وهي نفس قيمة كأس العالم وفقا لما أوردته الصحيفة .





وأكدت الصحيفة أن الكأس تم تصنيعه من قبل كبار الشركات العالمية في مجال تصنيع الذهب والمجوهرات في إسبانيا والبرتغال ، ويعد من الذهب الخالص عيار 18.





ويستعد فريقي الهلال والنصر لخوض مواجهات الجولة الأخيرة مساء اليوم لإحراز اللقب والظفر بالكأس ، حيث يحتل الهلال مركز الوصافة برصيد 66 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن العالمي المتصدر برصيد 67 نقطة .



