يعادل كأس العالم.. تعرف على قيمة كأس الدوري السعودي
الخميس 16/مايو/2019 - 03:20 م
أحمد علي
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نشرت صحيفة عكاظ السعودية أن القيمة المالية لكأس الأمير محمد بن سلمان لبطولة الدوري السعودي للمحترفين بلغت 60 مليون ريال سعودي ، بما يعادل 15 مليون دولار، وهي نفس قيمة كأس العالم وفقا لما أوردته الصحيفة .
وأكدت الصحيفة أن الكأس تم تصنيعه من قبل كبار الشركات العالمية في مجال تصنيع الذهب والمجوهرات في إسبانيا والبرتغال ، ويعد من الذهب الخالص عيار 18.
ويستعد فريقي الهلال والنصر لخوض مواجهات الجولة الأخيرة مساء اليوم لإحراز اللقب والظفر بالكأس ، حيث يحتل الهلال مركز الوصافة برصيد 66 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن العالمي المتصدر برصيد 67 نقطة .
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