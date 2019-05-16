ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يعادل كأس العالم.. تعرف على قيمة كأس الدوري السعودي

الخميس 16/مايو/2019 - 03:20 م
يعادل كأس العالم.. تعرف على قيمة كأس الدوري السعودي
Advertisements
طباعة
أحمد علي
 
Advertisements

نشرت صحيفة عكاظ السعودية أن القيمة المالية لكأس الأمير محمد بن سلمان لبطولة الدوري السعودي للمحترفين بلغت 60 مليون ريال سعودي ، بما يعادل 15 مليون دولار، وهي نفس قيمة كأس العالم وفقا لما أوردته الصحيفة .

وأكدت الصحيفة أن الكأس تم تصنيعه من قبل كبار الشركات العالمية في مجال تصنيع الذهب والمجوهرات في إسبانيا والبرتغال ، ويعد من الذهب الخالص عيار 18.

ويستعد فريقي الهلال والنصر لخوض مواجهات الجولة الأخيرة مساء اليوم لإحراز اللقب والظفر بالكأس ، حيث يحتل الهلال مركز الوصافة برصيد 66 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن العالمي المتصدر برصيد 67 نقطة .

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الهلال
-
x
21:30
-
الشباب
النصر
-
x
21:30
-
الباطن
الفتح
-
x
21:30
-
الرائد
القادسية
-
x
21:30
-
الحزم
الأهلي
-
x
21:30
-
الإتفاق
التعاون
-
x
21:30
-
الفيصلي
الفيحاء
-
x
21:30
-
الوحدة
أحد
-
x
21:30
-
الاتحاد
الدوري المصري
الأهلي
-
x
22:00
-
إنبي