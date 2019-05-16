الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصري حق أصيل لنا
الخميس 16/مايو/2019 - 03:19 م
ميسون أبو الحسن
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قالت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، إنها تمتلك حق البث الأرضي لكافة الأحداث والتظاهرات الفنية أو الاجتماعية أو الرياضية، من بطولات أو مباريات في مختلف الأنشطة الرياضية التي تُقام على أرض مصر بمقتضى القانون.
وأضافت في بيان لها، أن حق امتلاك شارة البث بالقطر المصري هو حق أصيل لها طبقًا للقانون منذ نشأة الإذاعة والتليفزيون، وهو حق مستمر أيضًا في ظل التنظيم المؤسسي الجديد للإعلام المصري، وأناطت بها دون غيرها إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي بالجمهورية.
وأكدت الهيئة في بيانها، أن هذا الدور والحق الأصيل ممتد لها، صاحبه حق شارة البث بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت في بيان لها، أن حق امتلاك شارة البث بالقطر المصري هو حق أصيل لها طبقًا للقانون منذ نشأة الإذاعة والتليفزيون، وهو حق مستمر أيضًا في ظل التنظيم المؤسسي الجديد للإعلام المصري، وأناطت بها دون غيرها إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي بالجمهورية.
وأكدت الهيئة في بيانها، أن هذا الدور والحق الأصيل ممتد لها، صاحبه حق شارة البث بكافة محافظات الجمهورية.
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