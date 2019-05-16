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مدرب اتحاد جدة يطلب عودة الأنصاري

الخميس 16/مايو/2019 - 03:18 م
مدرب اتحاد جدة يطلب عودة الأنصاري
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محمد عامر
 
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كشفت تقارير صحفية صباح اليوم أن سييرا المدير الفني لنادي اتحاد جدة طلب من الإدارة عودة فهد الأنصاري لقيادة خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" فإن سييرا طلب عودة الأنصاري بدلا من ماثيو جيرمان مدافع الفريق والذي يرتبط بعقد مع العميد حتى نهاية موسم 2020.

وذكرت الصحيفة أن مصادر مقربة من اللاعب أكدت أن إدارة العميد توصلت لاتفاق مع اللاعب من أجل العودة في بداية الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن فهد الأنصاري قد وقع لنادي الفيصلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قبل أن تتحدث معه إدارة الاتحاد.

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