طريقة تحضير الكيكة.. تناوليها بعد الإفطار في رمضان

الكيكة من المعجنات المحببة للكثيرين وخاصة الأطفال الصغار، وهى من إحدى أنواع الحلويات السهلة وسريعة التحضير قليلة التكلفة، ويمكن حشو الكيكة بالشكولاتة أو الكريمة وتزيينها بشرائح الفاكهة كالكيوي والتفاح والفراولة والموز والمانجو، كما يكثر تقديمها وتحضيرها في الحفلات والأعياد الميلاد، ولعل من مظاهر نجاح تحضيرها جعلها هشة.









طريقة عمل أسهل كيكة

مكونات الكيكة:

عدد 2 كوب وربع دقيق.

½ كوب زيت.

كوب من اللبن، كما يمكن استخدام كوب من عصير البرتقال بدلًا من اللبن.

معلقة فانيليا.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

عدد 2 بيضة.

كوب ونصف من السكر.





طريقة تحضير الكيكة

خفق البيض مع معلقة الفانيليا بشكل جيد، وتساعد تلك المرحلة في التخلص من رائحة البيض.

إضافة خليط البيض والفانيليا إلى وعاء الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بإضافة السكر والبرتقال أو اللبن كما ذكرنا سابقًا، ثم يتم إضافة ½ كوب الزيت مع الاستمرار في عملية خفق الخليط حتى الحصول على قوامًا جيدًا.

مزج الخليط السابق مع الدقيق ومعلقة البيكن بودر.

يجب دهن صينية تسوية الكيكة بالقليل من الزيت والدقيق؛ حتى لا تلتصق الكيكة بالصينية ويصبح من السهل إخراجها من الصينية لمرحلة التزيين.

صب الخليط في الصينية أو قالب الكيك المناسب، ثم وضعها في الفرن على نار متوسطة حتى تنضج.

يمكن تزيينها بالكريمة الشانتيه أو قطع وشرائح الفاكهة أو الشوكولاتة السوداء والبيضاء أو السكر البودر والمكسرات؛ وذلك حسب الرغبة، كما يمكن أيضًا تقديمها إلى جانب كوب من العصير أو الشاي الساخن أو القهوة حسب الرغبة.





نصائح هامة لتحضير الكيك

يجب الحرص على عملية نخل الدقيق؛ حتى يتم إدخال الهواء بالدقيق والتخلص من أي رواسب وشوائب عالقة بالدقيق.

الحرص على عدم فتح باب الفرن أثناء فترة تسوية الكيك الاسفنجي.

يتم ضبط الفرن الكهربائي على مائتي درجة مئوية.

يتم تقطيع الكيك بعد أن تبرد؛ حتى لا تتفتت.

يمكن إضافة بودرة الكاكاو إلى خليط الكيكة؛ للحصول على اللون اللبني ومذاق الشوكولاتة الرائع، كما يمكن أيضًا لإعطائها نكهات مختلفة إضافة القليل من القرفة أو النسكافيه.