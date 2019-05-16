هيئة مكافحة الفساد بالسعودية تدرس حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية

ناقش الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال لقائه اليوم الدكتور عبدالعزيز الصعب رئيس الهيئة العامة للمساحة وعدد من المتخصصين في الهيئة أوجه التعاون فيما يخص توفير منظومة تقنية تتيح إجراء مصورات جوية لـ "نزاهة" عند التحري والتحقق من حالات التعدي على الأراضي والممتلكات الحكومية تنفيذا للتعليمات وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن القاضية بوجوب المحافظة على الأراضي الحكومية ومراقبتها ومنع الإحداث فيها وإزالة أي تعديات أولا بأول.



