هيئة مكافحة الفساد بالسعودية تدرس حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية
الخميس 16/مايو/2019 - 02:16 م
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ناقش الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال لقائه اليوم الدكتور عبدالعزيز الصعب رئيس الهيئة العامة للمساحة وعدد من المتخصصين في الهيئة أوجه التعاون فيما يخص توفير منظومة تقنية تتيح إجراء مصورات جوية لـ "نزاهة" عند التحري والتحقق من حالات التعدي على الأراضي والممتلكات الحكومية تنفيذا للتعليمات وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن القاضية بوجوب المحافظة على الأراضي الحكومية ومراقبتها ومنع الإحداث فيها وإزالة أي تعديات أولا بأول.
وبحث الجانبان مراجعة الأهداف المشتركة بين الهيئتين في سبيل حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب للخروج بتصور مشترك يخدم المصلحة العامة. حضر اللقاء من "نزاهة" عبدالمحسن المنيف النائب لمكافحة الفساد والدكتور بندر أبا الخيل النائب لحماية النزاهة وعدد من المتخصصين فيما حضر من الهيئة العامة للمساحة الدكتور بندر المسلماني نائب الرئيس وأحمد الوسيدي مدير عام مركز المعلومات المساحية.
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