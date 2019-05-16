ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمدة نيويورك يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2020

الخميس 16/مايو/2019 - 02:19 م
عمدة نيويورك يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2020
عمدة نيويورك
Advertisements
طباعة
ترجمة- دينا قدري
 
Advertisements
أعلن عمدة نيويورك الديمقراطي، بيل دي بلاسيو، اليوم الخميس ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، في فيديو نُشر على موقع "يوتيوب".

وفي فيديو مدته 3 دقائق، أعرب دي بلاسيو (58 عامًا) عن استعداده لتحدي دونالد ترامب. كما أشاد العمدة بالسياسات التي أقامها في المدينة الأمريكية الأولى لصالح "العائلات التي تعمل" منذ عام 2014.

وينضم بيل دي بلاسيو إلى قائمة تضم أكثر من 20 مرشحًا يتنافسون بالفعل من أجل ترشيح الحزب الديمقراطي. 

Advertisements
المزيد عن: عمدة نيويورك عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو انتخابات الرئاسة الامريكية الحزب الديمقراطي الانتخابات الرئاسية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الهلال
-
x
21:30
-
الشباب
النصر
-
x
21:30
-
الباطن
الفتح
-
x
21:30
-
الرائد
القادسية
-
x
21:30
-
الحزم
الأهلي
-
x
21:30
-
الإتفاق
التعاون
-
x
21:30
-
الفيصلي
الفيحاء
-
x
21:30
-
الوحدة
أحد
-
x
21:30
-
الاتحاد
الدوري المصري
الأهلي
-
x
22:00
-
إنبي