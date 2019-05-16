عمدة نيويورك يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2020
الخميس 16/مايو/2019 - 02:19 م
ترجمة- دينا قدري
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أعلن عمدة نيويورك الديمقراطي، بيل دي بلاسيو، اليوم الخميس ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، في فيديو نُشر على موقع "يوتيوب".
وفي فيديو مدته 3 دقائق، أعرب دي بلاسيو (58 عامًا) عن استعداده لتحدي دونالد ترامب. كما أشاد العمدة بالسياسات التي أقامها في المدينة الأمريكية الأولى لصالح "العائلات التي تعمل" منذ عام 2014.
وينضم بيل دي بلاسيو إلى قائمة تضم أكثر من 20 مرشحًا يتنافسون بالفعل من أجل ترشيح الحزب الديمقراطي.
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