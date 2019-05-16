ريال مدريد يحسم صفقة فرنسية مميزة
الخميس 16/مايو/2019 - 02:14 م
الفجر الرياضي
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اقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من التعاقد مع صفقة مميزة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن ريال مدريد في مفاوضات متقدمة من أجل التعاقد مع فيرلاند ميندي، ظهير أيسر ليون الفرنسي في الصيف.
وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد انهى الاتفاق مع ميندي على التفاصيل كافة من اجل الانتقال لصفوف الفريق الملكي بداية من الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة ميندي سوف تكلف ريال مدريد حوالي 50 مليون يورو من أجل تدعيم الجبهة اليسرى.
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