طريقة تحضير بيتزا بالمشروم.. وصفة جديدة

البيتزا من الأكلات الشهية السريعة التي يقبل على تحضيرها وتناولها العديد من ربات البيوت، ويرجع أصل عمل البيتزا إلى اليونان، ثم برعت في إعدادها وتحضيرها وإدخال النكهات والحشوات المتعددة إليها دولة إيطاليا، وقد يتنوع حشو البيتزا من دجاج ولحم وأسماك وخضروات، بالإضافة إلى المشروم والسجق والبيض، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية.





طريقة تحضير بيتزا الدجاج والمشروم

البيتزا من الأكلات المحببة للكثيرين، وقد تتنوع البيتزا بين بيتزا شرقية تمتاز بالحشو الداخلي بالخضروات والبيتزا الإيطالية التي تحتوي على إضافة الجبن الموتزريلا.





المكونات





4 كوب دقيق تم نخله مسبقًا.





1/2كوب لبن.





¼ كوب زيت زيتون.





بيضة.





ملعقة صغيرة من الملح.





ملعقة كبيرة من الخميرة.





ملعقة سكر.





¾ كوب ماء دافئ.





طريقة التحضير

وضع الدقيق في إناء، وإضافة اللبن إليه.

خفق الخليط، ثم إضافة الزيت والبيضة والملح.

مزج الخليط جيدًا.

إضافة الخميرة إلى الخليط، مع التقليب المستمر.

إضافة الماء إلى المكونات بشكل تدريجي؛ حتى تصبح عجين ذات قوام لين.

تقطيع العجين على شكل كرات دائرية.

ترك العجين ساعة حتى تتم عملية التخمير مع تغطيته جيدًا.

القيام برق العجين وإعادة تكويره، ثم تركها تختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

فرد العجين في الصينية وإضافة حشو البيتزا بالدجاج والمشروم.





طريقة تحضير حشو بيتزا الدجاج والمشروم





المكونات





شرائح صدور الدجاج.





بصلة مفرومة.





معلقة من الثوم المطحون.





فلفل أخضر مفروم.





2 حبة طماطم مقطعة.





2 ملعقة كبيرة من صلصة طماطم.





ملعقة زعتر.





كوب مشروم مقطع.





2 ملعقة زيت زيتون.





ملعقة صوص صويا.





شرائح الزيتون الأسود.





ملح.





فلفل أسود.





طريقة التحضير





وضع الإناء على النار يحتوي على زيت زيتون.

إضافة البصل والفلفل الأخضر والثوم إلى الإناء.

إضافة شرائح صدور الدجاج.

الاستمرار في تقليب المكونات؛ حتى الحصول على اللون الذهبي للدجاج.

إضافة المشروم إلى الخليط السابق، وتركه على النار حتى النضوج.

إضافة قطع الطماطم والصلصة، ثم يترك على النار حتى تدخل الطماطم في مرحلة التسبيك.

إضافة الملح والفلفل الأسود والزعتر.

إضافة الحشو إلى البيتزا ثم إدخالها في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.