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"أمهات مصر": نهاية سعيدة لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات

الخميس 16/مايو/2019 - 02:15 م
أمهات مصر: نهاية سعيدة لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات
عبير أحمد مؤسس حملة إتحاد أمهات مصر
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ريم محمود
 
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قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحانات الشهادة الإعدادية في أغلب المحافظات شهدت سهولة في اليوم الأخير لها بجميع المواد التي أدي الطلاب الإمتحان فيها اليوم.

وأضافت "عبير"، في تصريحات صحفية، أن الإمتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وذلك في إمتحان الدراسات الإجتماعة بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية، وكذلك إمتحان الهندسة في الإسكندرية، وإمتحان العلوم بمحافظة الغربية، واللغة الإنجليزية بمحافظة كفر الشيخ .

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