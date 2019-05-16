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معلومات الوزراء تنظم محاضرة دينية عن فضائل شهر رمضان المبارك

الخميس 16/مايو/2019 - 02:14 م
معلومات الوزراء تنظم محاضرة دينية عن فضائل شهر رمضان المبارك
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يحي حلمي
 
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نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، محاضرة دينية بمناسبة شهر رمضان المعظم، استضاف فيها الدكتور أحمد ترك، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق - من علماء الأزهر الشريف. 

وتناولت المحاضرة فضائل ونفحات شهر رمضان المبارك، وأهمية التمسك بصحيح الدين والبعد عن المغالاة، واستطرد  الدكتور أحمد ترك إلى أهمية مصر ووضعها في القرآن الكريم، وما تتمتع به من خصائص القوة والخير والاستمرار الأبدي، كما تطرق سيادته لتفضيل الرسول صلّ الله عليه وسلم لمصر وجندها. 

وفي نهاية اللقاء تقدم المهندس زياد عبد التواب، رئيس المركز بالشكر لفضيلة الدكتور أحمد ترك على حضوره للمركز وإلقاء هذه المحاضرة الثرية، كما قدم له درع المركز تقديرا لمجهوده في مجال الدعوة الوسطية في مصر.

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