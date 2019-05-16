الأحد المقبل‎.. استخراج فيزا الدفع الإلكتروني لمحامين جنوب الجيزة مجانا

أعلنت نقابة المحامين الفرعية بجنوب الجيزة، عن الاتفاق مع فرع البنك الاهلي بالمحافظة على إصدار فيزا كارت الدفع الإلكتروني للمحامين مجانا، تحت إشراف مجلس النقابة الفرعية.





وقال ضيف الله الطيب، أمين صندوق نقابة محامي جنوب الجيزة، إنه تقرر وجود مندوب البنك يوم الأحد المقبل، الموافق التاسع عشر من مايو الحالي، في تمام العاشرة صباحا، بمقر النقابة الفرعية بالجيزة لتسلم أوراق الراغبين في استخراج البطاقة، وملء الاستمارة، منوها إلى ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي سارية.





كان وزير المالية قرر، في يونيو الماضي، إلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية، بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية، التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه، بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، على أن يكون دفع أي مبلغ أقل من 100 ألف جنيه بشيكات.





وتضمن القرار السابق حظر سداد أي مستحقات مالية نقدا إلا المبالغ الأقل من 5 آلاف جنيه، على أن يكون السداد الإلكتروني إلزاميا بدءا من أول يناير2019، وهو ما تم تأجيله إلى مايو المقبل، ولكن للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.





وقالت المالية، في بيان سابق، إنه تيسيرًا على المواطنين، سيتم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار (123)، والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك، أو هيئة البريد.





وبدأت وزارة المالية تبث إعلانات تليفزيونية تفيد بقرب تطبيق هذا القرار مع بداية شهر مايو الحالي.



