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21 مايو‎.. "ديجيتال لو" ينظم حفلا لافطار شباب المحامين

الخميس 16/مايو/2019 - 02:12 م
21 مايو‎.. ديجيتال لو ينظم حفلا لافطار شباب المحامين
نقابة المحامين - أرشيفية
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منى صموئيل
 
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يتظم كيان "ديجيتال لو"، في الحادي والعشرين من مايو الحالى، حفلا لإفطار شباب المحامين، وذلك بنادي المحامين النهري بالعجوزة.

وقال حسام العقاد، مؤسس الكيان، إن فاعليات الحفل ستبدأ من الساعة الثانية ظهرا حتي التاسعة مساء، مشيرا إلى أن اليوم يتضمن تنظيم ندوتين قانونيتين للشباب، كما سيتم توزيع جوائز المسابقة القانونية التي تم الإعلان عنها سلفا.

وعن قيمة الاشتراك ووجبات الإفطار، أشار العقاد إلى أنه تم التعاقد مع "شيف" مطعم لتجهيز وجبات مختلفة يتراوح أسعارها بين 75 و90 جنيها، شاملة مياها، وعصائر، ومشروبات ساخنة، منوها إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم التعارف والتعاون بين شباب المحامين.

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